Tanyeli’ni Kaybettik

Dans sanatçısı ve oyuncu Tanyeli, 17 Mart 2025 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Tanyeli olarak tanınan Tanyeli Özruh Sünneli, 1972 yılında İzmir’de doğdu, Avrupa Yakası adlı TV dizisinde de rol alan Tanyeli, yönetmenliğini Avni Kütükoğlu’nun yaptığı 1996 yılı yapımı Gerçeğe Dönüş adlı sinema filminde ise Murat Soydan, Nilüfer Öz ve Batıkan Avcı ile birlikte oynadı. Tanyeli’nin cenazesi 18 Mart 2025 Salı günü öğle vakti Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Bodrum’a götürülecek ve Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.