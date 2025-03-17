Baim Wong’un yönettiği ve Taskya Namya, Yasamin Jasem, Arya Saloka ile Oka Antara’nın oynadığı Lembayung, 18 Temmuz 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla Şeddadi Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Terk edilmiş bir klinik… Unutulmuş bir sır… Ve geri dönmek isteyen bir ruh… Genç hemşirelik öğrencileri Pica ve Arum, staj yapmak için Lembayung Kliniği’ne adım attıklarında, bunun hayatlarını değiştirecek bir deneyim olacağını bilmiyorlardı. Ancak geceleri duyulan fısıltılar, gölgelerde saklanan çeşitli varlıklar ve açıklanamayan olaylar, onları korkunun merkezine sürükleyecek. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film tüylerinizi diken diken edecek.