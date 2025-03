Mrs Robinson: The Women Who Illuminate the Future Başlıklı Film Gösterimi Etkinliğine İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan Konuk Olacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Uçan Süpürge iş birliğiyle 19 Mart 2025 günü 12:00’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Seminer Odası’nda yapılacak Mrs Robinson: The Women Who Illuminate The Future başlıklı film gösterimine İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan konuk olacak. İrlanda’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı, hukukçu ve siyasetçi Mary Robinson’ın hayatını anlatan belgesel gösteriminin ardından İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç, film ve İrlanda’da kadın hareketi üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.