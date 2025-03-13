Şinasi Yurtsever’i Kaybettik

Sevilen oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 Perşembe günü hayatını kaybetti. 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzurum’da doğan Yurtsever, 1997 – 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Onlarca TV dizisinde yer aldıktan sonra 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü, 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı, ayrıca Düğün Dernek 2: Sünnet filminde de rol aldı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.