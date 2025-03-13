Söyleşi – Hasibe Eren: Sinema, Tiyatro, Dizi Üçgeninde Türkiye’de Kadın Sanatçı Olmak

31. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında 14 Mart 2025 Cuma günü saat 19:30’da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu’da Anısına – Hasibe Eren: Sinema, Tiyatro, Dizi Üçgeninde Türkiye’de Kadın Sanatçı Olmak başlıklı bir etkinlik yapılacak. Yazar Rıza Kıraç moderatörlüğünde yapılacak bu özel söyleşide, usta oyuncu Hasibe Eren, Türkiye’de kadın sanatçı olmanın dinamiklerini, zorluklarını ve avantajlarını kendi deneyimleri üzerinden aktaracak. Sinema, tiyatro ve dizi sektörlerinde kadın sanatçı olarak var olmanın getirdiği mücadeleler, fırsatlar ve değişen sektörel dinamikler üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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