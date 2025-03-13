İthaki Yayınları 20 Mart Kitapları

İthaki Yayınları, 20 Mart’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Bryan Lee O’Malley’in Scott Pilgrim 4: Scott Pilgrim Kafasını Toparlıyor, Thomas Wolfe’un Eve Bak, Melek, Suat Derviş’in Fosforlu Cevriye ve Fuat Sevimay’ın Bata Çıka adlı kitapları 20 Mart’ta satışa sunulacak. Yirminci yüzyıl Amerikan edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan Thomas Wolfe, yarı otobiyografik romanı Eve Bak, Melek’te hayalleriyle gerçekler arasında sıkışan Eugene Gant’ın büyüme hikâyesini anlatıyor. Wolfe, derin gözlem gücü ve lirik anlatımıyla edebiyatta kendine özgü bir yer edinmiştir. Amerikan romanına yeni bir soluk getiren yazar, Eve Bak, Melek ile edebiyatta ölümsüzleşmiştir.