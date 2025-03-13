Gürcistan’dan İstanbul’a Uzanan Kültürel ve Duygusal Bir Yolculuk: Levan Akın’ın Ödüllü Filmi Geçiş, 14 Mart’tan İtibaren MUBI’de

Yönetmen Levan Akın’ın başrole İstanbul’u yerleştirdiği filmi Geçiş (Crossing), emekli öğretmen Lia’nın uzun süredir görmediği yeğeni Tekla’yı bulmak için genç komşusu Achi ile birlikte Gürcistan’dan İstanbul’un sokaklarına uzanan hasret yolculuğunu anlatıyor. Levan Akın, Geçiş’te (Crossing) insan ilişkilerini, toplumun baskıları altındaki bireysel mücadeleleri ve hiç beklenmedik yerlerde bulunan dayanışmayı zarif bir sinematografiyle gözler önüne seriyor. Çok kültürlü müzikleriyle de sinemaseverlerin beğenilerini toplayan Geçiş (Crossing), 14 Mart tarihinden itibaren MUBI’de gösterime giriyor. Film 31 Mayıs 2014 tarihinde sinemalarda gösterilmişti.

Basın Bülteni

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