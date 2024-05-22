Levan Akın’ın yönettiği ve Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı ile Bünyamin Değer’in oynadığı Geçiş (Crossing), 31 Mayıs 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Emekli öğretmen olan Lia, uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla’yı bulmaya söz vermiştir. Komşuları Achi’nin, Tekla’nın Türkiye’de yaşıyor olabileceği ihtimalini söylemesi üzerine hemen yola çıkarlar. Olasılıklar şehri İstanbul’da asla bulunmak istemeyen birini bulmak sanıldığından çok daha zordur. Arayışları sırasında yolları trans hakları savunucusu bir avukat olan Evrim’le kesişir ve şehrin arka sokaklarında kendilerini Tekla’ya daha yakın hissetmeye başlarlar.