Ferzan Özpetek’in Yeni Filmi: Elmaslar

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in, Aralık 2024’te İtalya’da vizyona giren ve kısa sürede en çok izlenen film olarak zirveye yerleşen yeni filmi Elmaslar (Diamanti), 18 Nisan’da A90 Pictures dağıtımıyla Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşuyor. İtalya’da 2.6 milyonu aşan seyircisiyle rekor kıran film, eleştirmenlerden de tam not aldı. Elmaslar (Diamanti), 1970’li yılların Roma’sında prestijli bir terzi atölyesinde çalışmakta olan kadınların hayatlarını ve aralarında oluşmuş güçlü bağı anlatıyor. Film, birbirini dinleyen, bakışlarla anlaşan, el ele tutuşarak zorlukların üstesinden gelen kadınların kardeşlik, dostluk ve birliktelik duygusunu derinlemesine beyazperdeye aktarıyor.

Basın Bülteni

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