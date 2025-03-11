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Uluslararası Urla Gastronomi ve Film Festivali Birbirinden Keyifli Filmleri İzleyicilerle Buluşturacak

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Bu sene ilk kez yapılacak olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali kapsamında söyleşi, workshoplar, masterclass etkinlikleri, film gösterimleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Festival boyunca birbirinden değerli filmler festival katılımcılarının beğenisine sunulacak. Gastronomi, sanat ve tarihin buluşma noktası Urla’da yapılacak festivalde birçok gastronomi filmi katılımcılarla buluşacak. Gastronomiyle ilgili hikâyeleri perdeye taşımanın gücüne inanarak yola çıkan festival, 3 gün boyunca adeta bir şölene ev sahipliği yapacak, Türk gastronomi filmleri kültürünü geliştirmek ve girişimlere destek vermek amacıyla düzenlenecek.

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