SİYAD Yılın En İyi Filmini Seçti: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi damga vurdu. Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve 35. Ankara Film Festivali’nde büyük ödülleri kazanan yapım En İyi Film, Yönetmen ve Senaryo ödüllerine değer bulunarak gecede öne çıktı. İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Cem Davran sundu. Gecede Nehir Tuna’nın Yurt ve Sinan Kesova’nın Büyük Kuşatma filmleri de üçer ödül kazandı. Oyuncu ödüllerinde Büyük Kuşatma filmi önce çıktı.
57. SİYAD Ödülleri
En İyi Film: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri (Murat Fıratoğlu)
En İyi Yönetmen: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
En İyi Senaryo: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Nur Sürer (Mukadderat)
En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Alp Öyken (Büyük Kuşatma)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Can Bartu Arslan (Yurt)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Yurt)
En İyi Müzik: Ekin Fil (On Saniye)
En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Yurt)
En İyi Sanat Yönetimi: Natali Yeres (Büyük Kuşatma)
Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film: Faruk (Aslı Özge)
En İyi Belgesel: Dargeçit (Berke Baş)
En İyi Kısa Belgesel: Zarafet Ve Şiddet Arasında (Şirin Bahar Demirel)
En İyi Kısa Film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Cansu Baydar)
Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Cenaze (Orçun Behram)
Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız)
Dijital Platformlarda Gösterilen En Uluslararası İyi Film: Sararmış Yapraklar (Fallan Leaves)
Vizyona Giren En İyi Uluslararası Film: İlgi Alanı (Zone Of Interest)
Onur Ödülleri: Şerif Gören, Hale Soygazi
Emek Ödülleri: Nida Karabol, Muzaffer Hiçdurmaz