1995 yılında “Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo” mottosu ile yayına başlayan Apaçık Radyo’nun 30. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Radyo Filmleri Haftası 17 – 24 Mart 2025 tarihleri arasında IBB Beyoğlu Sineması’nda düzenleniyor. Sinefil programının yapımcı ve sunucuları Melis Behlil ve Yeşim Burul’un küratörlüğünde oluşturulan seçkide, Antoni Muntadas’ın On Translation: Açık Radyo – Mitler ve Klişeler belgeselinin yanı sıra, Do the Right Thing’in New York’undan Good Morning, Vietnam’ın Saigon’una uzanan zamanlar, yerler ve türler arasında gezinen ama yolu her zaman radyodan geçen filmler yer alıyor.