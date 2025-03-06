İthaki Yayınları 13 Mart Kitapları

İthaki Yayınları, 13 Mart’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Ava Reid’in Kurt ve Orman’ı, Elizabeth Hand’ın Wylding Malikânesi ve Q Hayaşida’nın Dorohedoro 2 adlı kitapları 13 Mart’ta satışa sunulacak. Wylding Malikânesi, korku edebiyatının yıldızlarından Elizabeth Hand’in İngiltere kırsalındaki pastoralliği ve rahatsız edici bir geçmişin sır dolu izlerini birleştirdiği, sürükleyici bir roman. Müzik grubu Windhollow Faire, ikinci albümlerini hazırlamak üzere Wylding Malikânesi’ne kapanır. Güneşin en parlak olduğu günlerde bile tuhaf seslerin ve gölgelerin dolaştığı bu ev, grup üyeleri için yaratıcı bir coşku kaynağıdır. Ev zamanla ilham verici olduğu kadar çok tekinsiz bir yer hâline gelir.