Noemie Merlant’ın yönettiği ve Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, Noemie Merlant ile Lucas Bravo’nun oynadığı Balkondaki Kadınlar (Les Femmes Au Balcon – The Balconettes), 14 Mart 2025’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde cinsiyetçilik ve cinsel şiddet konuları işlenirken komedi, korku ve fanteziyle birleştiriliyor. Acımasız sıcak hava dalgası Marsilya’yı kasıp kavurmakta, sıcaktan bunalan cıvıl cıvıl üç kadın ev arkadaşı, balkonlarından komşularını gözetleyip her şeye karışmaktadır. Bu neşeli saatler, bol içkili, bol fantezili bir gecenin ilerleyen saatlerinde kanlı bir olaylar silsilesiyle sona erer.