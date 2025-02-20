Kar Fırtınasına Damga Vuran Gala: Oy’una Geldik

“Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla yola çıkan, yönetmen koltuğunda Kazım Öz’ün oturduğu Oy’una Geldik filminin galası dün akşam Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda yapıldı. Kentin kara kışa “merhaba” dediği gala gününde, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen yüzlerce davetli Oy’una Geldik için bir araya geldi. Çekimleri Tunceli’nin Ovacık ilçesinde tamamlanan ve İlyas Salman’ın başrolde olduğu film, 21 Şubat’ta gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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