Deneyimli Sinemacı, Başarısını Oyunculukla Taçlandırıyor

Türk televizyon ve sinema dünyası, yeni yıldız adaylarıyla birlikte canlanıyor. 2020 yılında hayata geçirdiği Rota Plato ile sektöre modern ve çok kapsamlı bir yapım merkezi sunan Nur Mehmet Türkan, sektörde gerçekleştirdiği başarısını oyunculukla taçlandırmaya hazırlanıyor. Yapım aşamasında olan ve başrolünü Cemal Hünal’ın üstlendiği Aktör filmiyle oyunculuğa adım atıyor. Tamamı Rota Plato’da çekilerek bir plato sahibinin hayat hikâyesini konu alan filmde oyuncu olarak yer alan Nur Mehmet Türkan, yaratıcı sürecin içinde olmanın ve sinema sanatına katkıda bulunmanın çok önemli olduğunu açıkladı.