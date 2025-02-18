İlyas Salman Yıllar Sonra Başrolde: Oy’una Geldik 21 Şubat’ta Vizyonda

“Her devrin bir Zübüğü vardır” sloganıyla yola çıkan ve 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak olan Oy’una Geldik filminden ilk fragman yayına verildi. Çekimleri Tunceli’nin Ovacık ilçesinde tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılacak olan filmin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman bulunuyor. Film 27 Şubat’ta da Avrupa’da vizyona girecek.

Basın Bülteni

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