Emin Gümüşkaya’yı Kaybettik

Sevilen oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025 Salı günü 77 yaşında hayatını kaybetti. 10 Ocak 1948 tarihinde doğan sanatçı Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Seyyar Tayyar karakteri ile çok sevildi. Emin Gümüşkaya, tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Kapılar adlı oyunundaki Topal rolüyle başladı. Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi, Laz Vampir: Tirakula, Hannas: Karanlıkta Saklanan, Merdiven Baba, Atçalı Kel Mehmet, El Ummar: Cin Yuvası, İki, Hanzap gibi sinema filmlerinde oynadı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.