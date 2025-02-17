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Messika Ödül Gecelerinde Bir Kez Daha Vazgeçilmez Tarzını Yansıttı

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Sydney Sweeney, 75. Berlinale Film Festivali, Miley Cyrus ise 50. SNL: The Homecoming Concert’ta Messika mücevherleriyle bakışları üzerine topladı. Sydney Sweeney, 75. Berlinale kapsamında Armani Beauty’nin prestijli In the Spotlight davetinde zarif duruşuyla göz kamaştırdı. Sweeney, Messika’nın North Wind ve Exotic Charm mücevher koleksiyonlarından yüzükleriyle stiline ışıltılı bir dokunuş kattı. Miley Cyrus, SNL50: The Homecoming Concert sırasında çekici ve etkileyici performansını cesur bir görünümle tamamladı. Ünlü şarkıcı, ikonik tarzını Messika Divine Enigma koleksiyonundan halka küpelerle yükselterek Saturday Night Live’ın 50. yıl dönümüne damga vurdu.

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Sydney Sweeney

Messika Exotic Charm

Messika North Wind

Messika Divine Enigma

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