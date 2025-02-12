Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nin Ana Teması Belirlendi

“Bir tabak yemek, bir hikâyenin başlangıcıdır” mottosuyla yola çıkan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nde, gastronomi ve sinemanın kesişim noktasında, yerel mutfak kültürünün sinemadaki derin anlamı keşfedilecek. “Sofradan Beyaz Perdeye” ana temasıyla bu sene ilk kez düzenlenecek olan film festivali izleyicilere gastronomiyi ve sinemanın derin anlatı gücünü de sunmayı hedefliyor. Yemeklerin beyazperdede bir karakter gibi hayat bulduğu bu yolculukta, gastronomi ile sinemanın benzersiz birleşimi festival boyunca gözler önüne serilecek; yemeklerin sinemada nasıl bir anlatı aracına dönüştüğü de keşfedilecek.

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