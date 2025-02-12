Marvel Studios’tan Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya 14 Şubat 2025’te Sinemalarda

Marvel Studios’un Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filmi, yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile bir görüşmesinin ardından kendini uluslararası bir krizin ortasında bulan Sam Wilson’ın hikâyesini anlatıyor. Wilson, dünyayı tehdit eden karanlık bir planın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak zorunda; yoksa tüm dünya korkunç bir sonla karşı karşıya kalacak. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filmi oyuncu kadrosunda Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore ile Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson ve Harrison Ford gibi tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Filmin yönetmenliğini ise Julius Onah yapıyor.

Basın Bülteni

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