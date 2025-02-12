Mike Leigh’in yönettiği ve Marianne Jean Baptiste, Michele Austin, David Webber, Tuwaine Barrett ile Ani Nelson’un oynadığı Acı Gerçekler (Hard Truths), 21 Şubat 2025’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal.