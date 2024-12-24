Paul Schrader’in yönettiği ve Richard Gere, Uma Thurman, Michael Imperioli ile Jacob Elordi’nin oynadığı Oh, Canada, 03 Ocak 2025’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü olduğu kadar, tartışmalı ve hayatının son demlerini yaşayan belgeselci Leonard Fife, eski öğrencilerinden birine son bir röportaj vererek hayatı hakkındaki tüm gerçekleri anlatmaya karar verir. Kameraların önünde filme alınan bu itirafnamede Fife, Vietnam savaşı sırasında askerden kaçarak ABD’den Kanada’ya gittiğini açıklar. Film, parçalı anılardan ve farklı video formatlarından oluşan bir bulmaca olarak kurgulandı.