Akıldan Kalbe Filminin Galası Gerçekleşti

Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler’in başrolleri paylaştığı Akıldan Kalbe filmi duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla 20 Aralık 2024 Cuma’ta günü gösterime giriyor. Filmin galası geçtiğimiz akşam (17 Aralık) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Sinehane ve Üs Yapım yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.
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Batuhan Bayar – Hande Soral – Şenay Gürler – Kerem Alışık
Bedirhan Soral – Hande Soral – Bensu Soral
Mehmet Şah Çelik – Wilma Elles