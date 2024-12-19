Akıldan Kalbe Filminin Galası Gerçekleşti

K erem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler’in başrolleri paylaştığı Akıldan Kalbe filmi duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla 20 Aralık 2024 Cuma’ta günü gösterime giriyor. Filmin galası geçtiğimiz akşam (17 Aralık) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Sinehane ve Üs Yapım yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Batuhan Bayar – Hande Soral – Şenay Gürler – Kerem Alışık



Batuhan Bayar



Bedirhan Soral – Hande Soral – Bensu Soral



Bensu Soral



Fırat Topkorur



Hande Soral



İsmail Demirci – Hande Soral



Kayra Şenocak



Kerem Alışık



Mehmet Şah Çelik – Wilma Elles



Muharrem Türkseven



Özer Feyzioğlu



Özlem Maden



Sadri Alışık – Kerem Alışık



Şenay Gürler



Şencan Güleryüz

