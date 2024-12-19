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Akıldan Kalbe Filminin Galası Gerçekleşti

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Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler’in başrolleri paylaştığı Akıldan Kalbe filmi duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla 20 Aralık 2024 Cuma’ta günü gösterime giriyor. Filmin galası geçtiğimiz akşam (17 Aralık) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Sinehane ve Üs Yapım yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

  • Basın Bülteni
  • Galadan Görüntüler
  • Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Batuhan Bayar – Hande Soral – Şenay Gürler – Kerem Alışık

Batuhan Bayar

Bedirhan Soral – Hande Soral – Bensu Soral

Bensu Soral

Fırat Topkorur

Hande Soral

İsmail Demirci – Hande Soral

Kayra Şenocak

Kerem Alışık

Mehmet Şah Çelik – Wilma Elles

Muharrem Türkseven

Özer Feyzioğlu

Özlem Maden

Sadri Alışık – Kerem Alışık

Şenay Gürler

Şencan Güleryüz

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