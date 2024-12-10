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Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı, Paribu Cineverse’teki Ön Gösteriminde Yoğun İlgiyle Karşılaştı

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Vizyonun merakla beklenen filmlerinden Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) filminin vizyon öncesi ön gösterimi 09 Aralık 2024 Pazartesi günü Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi ve sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ön gösterime Enes Batur, Mösyö Taha, Canberk Gültekin gibi influencer dünyasından çok sayıda sevilen ünlü isim katıldı. Kenji Kamiyama yönettiği fantastik anime, Rohan’ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand’ın hayatını konu ediniyor.

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