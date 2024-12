Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı Filminin Yeni Posteri Yayınlandı

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’ndeki olaylardan 183 yıl öncesinde geçen, Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) filminin yeni posteri yayınlandı. Orta Dünya’nın şekillenmesine yardımcı olan bir savaşın anlatıldığı filmde, Rohan’ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand Hanedanı’nın kaderi anlatılıyor. Film, izleyiciyi J. R. R. Tolkien’in efsanevi kitaplarına dayanan Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi’nde hayat bulan destansı Orta Dünya’ya geri götürmeye hazırlanıyor. Seyirciyi Orta Dünya’ya doğru, çığır açan bir yolculuğa çıkaracak olan Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı, 13 Aralık Cuma günü vizyona giriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.