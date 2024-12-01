Çakallarla Dans Serisi Yıllar İçerisinde Değişen Ekonomik Durumu Gözler Önüne Seriyor

Yapımını SugarWorkz – TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı Çakallarla Dans 7, 06 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan Çakallarla Dans, yedinci filminde yine çok güldürecek. İlk filmden beri kendilerini ‘Çakallar ile dans etmek’ için türlü maceraların içerisinde bulan ekip farkında olmadan Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya da bir bakış atıyor. Filmler içerisinde geçen fiyat algısının hızlı değişimi dikkat çekiyor.