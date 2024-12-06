Türkiye’de Sadece MUBI’de: Jacques Audiard’ın Ödüllü Sıradışı Suç Müzikali Emilia Perez, Yayında

Sıradışı mizanseni, oyunculuk performansları, coşkulu müzikleri ve nefes kesici koreografileriyle yılın en unutulmaz sinema deneyimlerinden birini vadeden Jacques Audiard imzalı Emilia Perez, MUBI’de görücüye çıkıyor. Fransa’yı Oscar yarışında temsil edecek olan filmin Zoe Saldana, Karla Sofía Gascon, Selena Gomez ve Adriana Paz’dan oluşan oyuncu kadrosu Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşmış ve film ayrıca Jüri Ödülü’nü kazanarak festivalde büyük ses getirmişti. Meksika’da köklü bir uyuşturucu kartelinin hikâyesini, farklı türler ve temalar arasında ustalıkla gezinerek anlatan suç müzikali, şimdi MUBI’de gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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