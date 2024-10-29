Nova Norda’dan 0000 Kilometre’ye Sıfır Kilometre Şarkı

Geçen senenin en çok izlenen gençlik filmi 3391 Kilometre’nin devamı olan 0000 Kilometre, görüntüleri kadar müzikleriyle de çok konuşulacak. Ünlü şarkıcı Nova Norda, 01 Kasım’da sinema izleyicisi ile buluşacak olan filme özel bir şarkı yaptı. Yapım şirketinde izledikten sonra filmi çok beğenen Nova Norda, yaptığı Öpüşürken Aşıklar adlı sıfır şarkı ile dinleyicilerinden çok büyük beğeni topladı. Şarkının kısa bir bölümü filmden kesitlerle hazırlanan teaser da eş zamanlı olarak yapımın sosyal medyasından sinemaseverlerle paylaşıldı. Sevilen sanatçı Can Ozan da dinleyicileriyle henüz yeni buluşturduğu Acıtır Gibi Severek adlı en son şarkısının filmde kullanılmasına onay verdi.

Basın Bülteni

Öpüşürken Aşıklar’ı izlemek için tıklayınız.

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