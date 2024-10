2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu sene 17 – 24 Ekim 2024 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşan 2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul kapsamında Ana Jüri Heyeti tarafından belirlenen yarışma ödüller açıklandı. 9 ülkeden 22 finalist filmin yarıştığı, 2. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul etkinliği İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşen ücretsiz gösterimler ve söyleşiler sonrası 24 Ekim 2024 akşamı Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi.

Basın Bülteni

Uluslararası Yarışma Ödülleri:

En İyi Belgesel: Between Garbage and God (Andy Svetinsky) İngiltere

Andy Svetinsky – Fırat Sayıcı



En İyi Kurmaca: Minus One (Ömer Ferhat Özmen) Türkiye

Hale Soygazi – Ömer Ferhat Özmen



En İyi Animasyon: Hide & Seek (Rami Abbas) Filistin

En İyi Deneysel: Clothesline (Hüseyin Urçuk) Türkiye

Erhan Kozan – Hüseyin Urçuk



En İyi Yapay Zeka Destekli: The Abyss (Andres Aloi) Arjantin

En İyi Moda: Maslenitsa (Polina Kulbachevskaia) İngiltere

En İyi Yönetmen: Andy Svetinsky (Between Garbage and God)



En İyi Senaryo: Ömer Ferhat Özmen (Minus One)

Kerim Ceylan – Ömer Ferhat Özmen



En İyi Kurgu: Andy Svetinsky (Between Garbage and God)

En İyi Sinematografi: Andy Svetinsky (Between Garbage and God)

Funda Savaş Gün – Andy Svetinsky



En İyi Sanat Yönetimi: Polina Kulbachevskaia (Maslenitsa)

En İyi Ses / Müzik: Hide & Seek (Rami Abbas)

DFA Özel Ödülü: Dank (Tuvana Simin Günay)

Bülent Doruker – Tuvana Simin Günay



UN Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Teması Özel Ödülü: Hide & Seek (Rami Abbas)

Amina Zhaman – Halit Sait



Erhan Kozan



Erkut Altındağ – Halit Sait



Erkut Altındağ – Özden Altındağ – İlknur Doruker – Bülent Doruker



Eylem Özçimen – Çiğdem Karavit



Hale Soygazi



Hale Soygazi – Erkut Altındağ



Halit Sait



Mustafa Bülbül – Cem Yıldırım



Tuvana Simin Günay