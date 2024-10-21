Ünlü İsimler Filmi İzlerken Hem Ağladı Hem Güldü, O İsimler Bir Cumhuriyet Şarkısı Filmi İçin Neler Söyledi?

25 Ekim’de vizyona girecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına katılanlar uzun süre filmin etkisinden çıkamadı. Filmi izledikten sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü isimler kahkahaları kadar gözyaşlarına da hâkim olamadılar. Bazı isimler şöyle dedi: Yılmaz Erdoğan: “Atatürk’ün içinde olduğu, güldürüp ağlattığı ve bu denli empati kurabildiğimiz ilk defa böyle bir duygu durumuna tanık oluyorum.”; Rıza Kocaoğlu: “İnsanı kendine getiren, nefes almamız için umut veren bir film olmuş.”; Birol Güven: “Mutlaka izlenmesi gereken, bir döneme damga vuran gerçek bir hikâye.” Bir Cumhuriyet Şarkısı, Türkiye İş Bankası katkısıyla 25 Ekim’de sinemalarda gösterimde.

Basın Bülteni

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İsmail Bademci



Pelin Akil

