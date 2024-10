Can Kızıltuğ, Kuzey Rüzgârı Estirecek

Yeni nesil oyuncular içinde öne çıkan isimler arasında yer alan Can Kızıltuğ, 0000 Kilometre; filmiyle beyazperdede olmak için geri sayıma başladı. Filmde Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak ile birlikte rol alan Can Kızıltuğ ‘Kuzey’ karakterine hayat veriyor. Filmin en sürpriz karakterlerinden biri olan Kuzey, kitap okurlarının ve sinema izleyicilerinin öne çıkan isimleri arasında yer alacak. TV dizi izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim olan Can Kızıltuğ, hem yakışıklılığıyla hem de yüksek oyunculuk performansıyla sinema izleyicisinden de tam not alacak. Ak ve Zavlak ile kısa sürede kaynaşarak bir uyum sağlayan Can Kızıltuğ, set aralarında da bol sohbetle onlarla dostluğunu ilerletti.

Basın Bülteni

