Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Galası Gerçekleşti

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası geçtiğimiz akşam (18 Ekim) Zorlu PSM’de gerçekleşti. Filmin oyuncuları; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Burak Bilgili, Mehmet Özgür ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada sanat, cemiyet ve medya dünyasından bir çok ünlü isim ağırlandı. Davetlilerin salondan dolup taştığı izleme boyunca oyuncular ve konuklar kahkahaları kadar gözyaşlarına da hâkim olamadılar.

Basın Bülteni

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Aziz Aslan – Mahir İpek – Berkay Tulumbacı – Özgün Aydın



Demet Akbağ – Yılmaz Erdoğan



İsmail Bademci

