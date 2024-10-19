Haberler

Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Galası Gerçekleşti

Yorum yapın

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası geçtiğimiz akşam (18 Ekim) Zorlu PSM’de gerçekleşti. Filmin oyuncuları; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Burak Bilgili, Mehmet Özgür ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada sanat, cemiyet ve medya dünyasından bir çok ünlü isim ağırlandı.  Davetlilerin salondan dolup taştığı izleme boyunca oyuncular ve konuklar kahkahaları kadar gözyaşlarına da hâkim olamadılar.

Aziz Aslan – Mahir İpek – Berkay Tulumbacı – Özgün Aydın

Demet Akbağ – Yılmaz Erdoğan

İsmail Bademci

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir