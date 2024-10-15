18 Ekim 2024 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Son Ana Kadar

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John Crowley’in yönettiği ve Andrew Garfield, Florence Pugh, Grace Delaney, Lee Braithwaite, Aoife Hinds ile Adam James’in oynadığı Son Ana Kadar (El Tiempo que Tenemos – We Live in Time), 18 Ekim 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.
Esprili, durdurulamaz bir şef olan Almut ve dünyada yolunu arayan yeni boşanmış Tobias, hayatlarını değiştiren sürpriz bir buluşma ile bir araya gelir. İlişkilerine dair kesitler, hayatlarını temelden sarsacak bir gerçeği ortaya çıkarır. Zamanın sınırlarını zorlayan bir yolculuğa çıktıklarında, aşk hikâyelerinin izlediği sıra dışı yolda her anın kıymetini bilmeyi öğrenirler.

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