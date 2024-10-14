Pırıl: Sayıların Gizemi, 11 – 13 Ekim Hafta Sonu Tüm Rakiplerini Geride Bırakarak Gişede Zirvenin Sahibi Oldu

Çocuklara matematiği macera dolu ve eğlenceli bir şekilde sevdiren yerli animasyon filmi Pırıl: Sayıların Gizemi, 04 Ekim’de vizyona girdi. İlk haftasında 100 bin seyirciye ulaşan film ikinci haftasında da hız kesmeyerek 70 bin seyirciyle buluştu ve toplamda 170 bin seyirciyi geçti. Vizyondaki tüm yerli ve yabancı rakiplerini geride bırakan film, 11 – 13 Ekim 2024 hafta sonu seyircilerin ilk tercihi oldu ve izlenme rakamlarında zirveye yerleşti.

Basın Bülteni

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