İngiliz Anahtarı Filminin Setten İlk Fotoğrafları Yayınlandı

Ekranların aranan oyuncularından Rüştü Onur Atilla’nın tesisatçı Recep Usta karakterini canlandırdığı İngiliz Anahtarı filminin çekimlerine geçtiğimiz gün start verildi. Sinema dünyasında merakla beklenen projenin set fotoğrafları yayınlandı. Filmin eğlencesini yansıtan birbirinden renkli kareler, seyirci için kahkahanın garantisi niteliğinde. Yapımcılığını Cocoon Medya ile Leman Kurtcan’ın üstlendiği filmin senaryosu Meltem Çitci’ye ait.
- Basın Bülteni
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