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Altın Portakal’da Söyleşilerle Dolu Bir Gün Daha Son Buldu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde söyleşi dolu bir gün daha geride kaldı. Festivalin hemen tüm gösterimlerinde bütün salonlar, seyircilerle birlikte film ekiplerini ağırladı. Festivalde dün Ulusal Yarışma kapsamında Selim Evci imzalı Savrulan Zaman  filmi seyirci karşısına çıktı. AKM Aspendos Salonu’nda yapılan gösterim sonrası film ekibi seyircilerin sorularını cevapladı.

Evcilik Filmi Söyleşisinden

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Zamanımızın Bir Kahramanı Söyleşisinden

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