Elif Dağdeviren İlk Yönetmenlik Denemesi Umut Oyunu ile Altın Portakal’da

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, çok özel bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Gazeteci, yapımcı, girişimci, konuşmacı gibi pek çok kimliğiyle tanınan Elif Dağdeviren, bu kez yönetmen kimliğiyle Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde. Elif Dağdeviren’in ilk yönetmenlik denemesi olan Umut Oyunu adlı kısa film, 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 13:30’da Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapımcılığı Feniks Film – Didem Karakum’a, senaryosu da Sercan Sarıkaya’ya ait olan film gösteriminin ardından yönetmen Elif Dağdeviren seyircilerle kısa bir söyleşi yapacak.

Basın Bülteni

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