Dünyayı Kasıp Kavuran Oyunun Türk Filmi Uyarlaması Takıntılar’ın Galasına Büyük İlgi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, hem dünyanın sinemasını, hem de dünyanın sinemacılarını Antalya’da buluşturmaya devam ediyor. Dünya çapında milyonlarca seyirciye ulaşmış TikTok oyununun Türk filmi uyarlaması Takıntılar’ın galası dün festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda yapıldı. Galaya yönetmen Yusuf Nihat Özcan, oyuncu Zafer Algöz, Seda Bakan ve senaryonun uyarlandığı metnin yazarı Laurant Baffie katıldı.

Basın Bülteni

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Seda Bakan



Laurant Baffie – Seda Bakan – Zafer Algöz

