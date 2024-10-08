Beyazperde ve Ekranların Efsanevi Oyuncusu Mehmet Aslantuğ’dan Kırk Yıllık Samimi Gözlemler

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan Antalya Film Forum (AFF), sektörel buluşmalar yanı sıra çok özel misafirleri de ağırlıyor. Onlardan biri, bugün efsane oyuncu Mehmet Aslantuğ oldu. 1985 yılından itibaren sinema filmleri ve TV dizilerinde rol alan Aslantuğ’un unutulmaz filmleri arasında Yengeç Sepeti, Bir Kadının Anatomisi, Akrebin Yolculuğu gibi filmler var. Mehmet Aslantuğ, Antalya’dan 3 kez En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı.

Basın Bülteni

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