Pırıl: Sayıların Gizemi Bugün Vizyonda

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi Pırıl, sayıların hayatımızdaki yerini anlatmak için çocuklar ve ailelerini sinema salonlarına davet ediyor. Matematiğin yalnızca okullarda bir ders olmadığının ve hayatın temel taşlarından biri olduğunun altını çizen Pırıl: Sayıların Gizemi sinemalarda. Sayılar olmadan dünyanın nasıl bir kaosa sürükleneceğini gösteren Pırıl: Sayıların Gizemi, bu konuda yapılmış ilk sinema filmi olma niteliği de taşıyor.

Basın Bülteni

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