Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil’i Başrollerinde Buluşturan Tezgâh Filmi 04 Ekim’de Sinemalarda

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan Tezgâh filmi geçtiğimiz aylarda İzmir ve İstanbul’da yaptığı açık hava gösterimleriyle izleyicilerle ilk kez buluşmuştu. Yarından itibaren Türkiye’nin birçok yerinde vizyonda olacak gerilim – komedi türündeki film ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alıyor. Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik’in yaptığı filmin müziklerinde Orçun Orçunsel imzası var.

Basın Bülteni

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