Metin Akdemir Filmi, Üç Dilim Kek İçin Kampanya

Ben Geldim Gidiyorum ve Küpeli gibi ödüllü kısa filmlerinin yanı sıra Antalya, İstanbul ve Saraybosna gibi festivalde gösterilen belgeseli Hayalimdeki Sahneler ile tanınan yönetmen ve küratör Metin Akdemir’in ilk uzun film projesi Üç Dilim Kek için fonlama kampanyası başlatıldı. Metin Akdemir’in kendi yazdığı senaryodan yöneteceği ve kuir bir aşk hikâyesini anlatacağı filmin pre-prodüksiyon hazırlıkları için yürütülen kampanyaya gofundme sitesinden destek verilebiliyor. Film, çocuklukları İzmir’de birlikte geçmiş ve yıllar sonra bir rastlantı sonucu İstanbul’da karşılaşan iki arkadaşın geçmişten kalan ama söylenmemiş aşklarının çarpışmasını konu alıyor.

Basın Bülteni

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