Metin Akdemir’in yönettiği ve ?????’in oynadığı Üç Dilim Kek, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Terso Sinema ve Yapımcılık tarafından vizyona çıkarılıyor.

Umut ve Limon, İzmir’de aynı apartmanda büyümüş çocukluk arkadaşlarıdır. Araya yollar ve yıllar girmiş iki arkadaş, 10 yıl boyunca görüşmemiştir. Berlin’de yaşayan Umut, bir gün rastlantı sonucu İstanbul’da Limon ile karşılaşır. Umut, Limon’a olan düşkünlüğüyle onu Berlin’e taşınmaya ikna eder ama ikna edilmesi gereken bir anneanne vardır. Ve İstanbul’dan İzmir’e, oradan da Berlin’e uzanan yolculukları başlar.