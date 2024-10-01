II. Uluslararası Mitoloji Film Festivali

Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF) ikinci yılında büyüyor. İlk yıl İzmir’de başlayan festival bu yıl İzmir merkez olmak üzere, Manisa ve İstanbul’da da sinemaseverlerle buluşacak. 03 Ekim tarihinde İzmir Agora Antik Kenti’nde başlayacak ve 06 Ekim’de Urla Necati Cumalı Müze Evi’nde ödül töreni yapacak festival, etkinliklerini 07 Ekim’de Manisa’da, 09 – 10 Ekim’de de İstanbul’da sürdürecek. Festivalin bir özelliği de tüm gösterimi ve söyleşilerin halka açık ve ücretsiz olması. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, alanında yerli ve yabancı filmleri bir araya getirirken, söyleşi, panel, gastronomi etkinliği, sergi ve müzik dinletisi düzenlenecek.

Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık (Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu – Asterix & Obelix: The Middle Kingdom)

Aşk Her Yerde (Love Actualy)

Çocuk ve Balıkçıl (Kimitachi Wa Dô Ikiru Ka – The Boy and the Heron)

Dali’yi Beklerken (Waiting For Dali)

(Zak & Wowo – La Legende de Lendarys)

Köylüler (Chlopi – The Peasants)

Mavka: Ormanın Şarkısı (Mavka: The Forest Song)

Narsistle Aşk (L’amour et Les Forets – Just The Two of Us)