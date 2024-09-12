Peter Hastings’in yönettiği ve Isla Fisher, Poppy Liu, Stephen Root ile Billy Boyd’un seslendirdiği animasyon film Köpek Adam (Dog Man), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sadık bir polis köpeği ve onun polis memuru sahibi iş başında birlikte yaralandıklarında, çılgınca ama hayat kurtaran bir ameliyatla ikisi birleştirilir ve Köpek Adam doğar. Köpek Adam korumaya, hizmet etmeye, -tabii getirmeye, oturmaya ve yuvarlanmaya da- yemin etmiştir.

Köpek Adam yeni kimliğini benimseyip Şefini (Lil Rel Howery, Get Out, Free Guy) etkilemeye çalışırken, sinsi kötü Kedi Petey’nin şeytani planlarını durdurmak zorundadır. Petey’nin son planı kendini klonlayarak yavru kedi Lil Petey’i yaratmak ve böylece suç işleme becerisini ikiye katlamaktır. Ancak Lil Petey, Köpek Adam ile beklenmedik bir bağ kurunca işler karışır. Küçük Petey ortak bir düşmanın pençesine düşünce, Köpek Adam ve Petey istemeyerek de olsa güçlerini birleştirip genç kediyi kurtarmak için zamana karşı aksiyon dolu bir yarışa girerler. Bu süreçte, ailenin (ve yavru kedilerin!) en azılı düşmanlarını bile bir araya getirmenin gücünü keşfederler.

Dreamworks Animation İmzalı Köpek Adam Filminin Türkçe Dublajlı Birinci Fragmanı ve Teaser Afişi Paylaşıldı