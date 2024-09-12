Cannes 2023’den İki İddialı Filmin Türkiye Prömiyeri: Conann ve The Sweet East

İlk ortaklık anlaşmasını 49 yıllık Film-San olarak açıklayan ve 20 – 26 Eylül arasında İstanbul’da düzenlenecek Fantasİstanbul 2024, Cannes’dan iki iddialı filmin Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak. Festivalin Artistik Direktörü Kerem Akça’nın Cannes 2023′ün En İyi 5 Filmi arasına aldığı Conann ve The Sweet East, özgünlük garantisi veriyor. Yeni Fransız Aşırılığı’nın Gaspar Noé’ye meydan okuyan kült film fabrikası Bertrand Mandico’nun Conann’ı, John Milius klasiğini metoo dönemine adapte ediyor. Yedi reenkarnasyon üzerinden yapısal deformasyonla sarhoşa çeviriyor. Yönetmenin unutulmazı Elina Löwensohn’un sihiriyle Beni Orada Arama ayarı verilmiş bir bio-pic’e de dönüşebiliyor. Açtığı plastik katmanlarla özel bir kitle yaratacak bir yapıt.

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