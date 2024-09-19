Dreamworks Animation İmzalı Köpek Adam Filminin Türkçe Dublajlı Birinci Fragmanı ve Teaser Afişi Paylaşıldı!

Kung Fu Panda, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ve Patron Bebek gibi gişe rekorları kıran filmlerin yaratıcısı DreamWorks Animation’dan Dav Pilkey’nin New York Times çok satan eserinin köpeklerin suçla mücadelesini konu alan film uyarlaması, Köpek Adam geliyor. Sadık bir polis köpeği ve onun polis memuru sahibi iş başında birlikte yaralandıklarında, çılgınca ama hayat kurtaran bir ameliyatla ikisi birleştirilir ve Köpek Adam doğar. Köpek Adam korumaya, hizmet etmeye, getirmeye, oturmaya ve yuvarlanmaya yemin etmiştir.

Basın Bülteni

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