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Tüm Zamanların En Çok İzlenen ve Okunan Serilerinden Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma, 13 Eylül’de Tekrar Sinemalarda

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Dünya genelinde 3,36 milyar dolar hasılat elde ederek rekorlar kıran Alacakaranlık tüm zamanların en çok izlenen film serileri arasında yer alıyor. Stephenie Meyer’in kaleme aldığı Alacakaranlık kitapları ise New York Times Best Seller’da 235 hafta kaldı ve tüm dünyada en çok okunan kitap serileri arasına girdi. Başrollerinde Oscar adayı Kristen Stewart ve en son Batman’i canlandıran dünyaca ünlü ve sevilen oyuncu Robert Pattinson’ın yer aldığı filmde bir yandan mezuniyeti yaklaşırken, bir yandan da peşinde kana susamış düşmanları olan Bella, vampir Edward’a olan aşkı ve kurt adam Jacob’la ilişkisi arasında mutlaka bir seçim yapmak zorunda kalır.

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