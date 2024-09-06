Atilla Dorsay’ın Benim Sevgili ‘6 Silahşörler’im Kitabı Yayınlandı

Ünlü sinema yazarımız Atilla Dorsay, yerli film eleştirilerine 1970 yılında Yılmaz Güney’in Umut filmi için yazdığı eleştiriyle başladı. Geçen yıllar içinde değerli yazarın en gözde yönetmenleri olarak Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu, Yeşim Ustaoğlu ve Zeki Demirkubuz ön plana çıktı. Dorsay’ın, gözde yönetmenlerinin filmleriyle ilgili yazılarını topladığı Benim Sevgili ‘6 Silahşörler’im adlı kitabı yayınlandı. Atilla Dorsay yeni kitabı hakkında şöyle diyor: “Özellikle 90’larda gelen yeni bir kuşak beni sanki büyüledi. Üst üste gelen beş erkek, bir kadın… Hemen hepsi çabalarını günümüze dek sürdürdüler. Şimdi onları bu kitapla topluca yeniden anıyorum.”